Mafia, a San Severo è tempo di cambiamenti: si fanno largo nuove famiglie e giovani gruppi criminali

L’estate 2021 ha sconvolto l’intera San Severo e non solo. “L’apice dell’instabilità degli equilibri locali è stato raggiunto con i due eclatanti omicidi avvenuti in città a distanza di un mese l’uno dall’altro. I due agguati (costati la vita a Matteo Anastasio e Luigi Bonaventura) oltre ad avere una verosimile correlazione hanno destato un grave allarme sotto l’aspetto dell’ordine e sicurezza pubblica avendo procurato anche il ferimento di due minori. In tale quadro un ruolo non marginale sembrano rivestire le nuove leve determinate ad assumere il controllo del florido mercato degli stupefacenti che rende la città punto nevralgico dell’intera area provinciale ed extraregionale. Sotto questo profilo si segnala l’arresto in flagranza di reato operato l’11 agosto 2021 dai carabinieri di un pregiudicato calabrese da sempre dedito al malaffare e vicino alla ’ndrina egemone nel territorio del comune di Delianuova (RC) e nota come Italiano-Papalia“.

La Dia termina la sua analisi con Apricena e Lucera: “Nell’Alto Tavoliere e precisamente ad Apricena – si legge – sembrerebbero registrarsi segnali di slancio del gruppo Padula-Cursio contrapposto ai Di Summa-Ferrelli grazie al carisma di alcune figure criminali capaci di interagire in tutto il territorio della provincia foggiana”.