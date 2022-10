Dal “predominio del clan Li Bergolis” al maxi blitz “Omnia Nostra”. La mafia garganica nelle carte della DIA

La mafia del Gargano è sempre più mafia degli affari. È quanto emerge dalla relazione della Dia (secondo semestre 2021) che parla di “inedite saldature” tra clan Li Bergolis e gruppi sannicandresi e della maxi operazione “Omnia Nostra” del dicembre scorso. Gli investigatori antimafia focalizzano l’attenzione sui Li Bergolis e sulla loro “posizione dominante nel traffico di droga”. Il gruppo originario di Monte Sant’Angelo sarebbe oggi guidato da Enzo Miucci detto “U’ Criatur”, nipote del patriarca Ciccillo Li Bergolis, ucciso nel 2009, e pro cugino dei fratelli Matteo, Armando e Franco Li Bergolis, tutti in cella a scontare lunghe condanne per “Iscaro-Saburo”, blitz di 18 anni fa. Il clan avrebbe una forte influenza soprattutto nelle aree di San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo e Vieste.

Ampio spazio della Dia all’operazione “Omnia Nostra” del dicembre 2021 da cui parte il focus: il blitz “ha permesso di contestualizzare e collegare una serie imponente di dinamiche, equilibri ed assetti strutturali della macro-area del Gargano da sempre al centro delle strategie operative delle consorterie di tutta la provincia di Foggia”.

Secondo i relatori “il robusto compendio investigativo raccolto in seno all’inchiesta ha fornito la chiave di lettura delle formazioni criminali ascrivibili originariamente al clan Romito ora Romito-Lombardi-Ricucci (guidato dal boss Matteo Lombardi) ritenuto capace di rimodularsi secondo nuove strutture dettate dalle figure più carismatiche che si sono succedute a seguito della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. Il clan ex Romito – si legge ancora – seppur oggettivamente indebolito dall’eliminazione degli elementi di vertice e dalla detenzione dei più qualificati luogotenenti è riuscito a garantire la sua operatività attraverso una rete relazionale tipica dei modelli familistici ed un circuito di soggetti di ruolo secondario che hanno generato un sottobosco funzionale alle attività illecite fronteggiando una faida di matrice mafiosa durata 15 anni contro uno dei sodalizi più feroci e radicati nel territorio come quello dei Li Bergolis (i montanari) peraltro radicandosi nel tessuto economico dell’intera area geografica. Le indagini avrebbero, inoltre, evidenziato il modus operandi dei componenti del clan che da modello di mafia militare protetto da una diffusa sensazione di impunità e da una condizione di assoggettamento ed omertà è passato ad un più evoluto schema operativo di mafia degli affari con una penetrante capacità di infiltrazione nei comparti economici legati alle principali risorse del territorio segnatamente la pesca e l’agricoltura. Proprio nel comparto agro-pastorale è emersa la consumazione di attività estorsive e di truffe in danno dell’INPS mediante l’indebita percezione di provvidenze. L’infiltrazione si realizzava attraverso l’acquisizione di terreni con titoli di possesso in forza dei quali richiedere i sussidi UE ed attività estorsive realizzate mediante l’imposizione di assunzioni lavorative di soggetti vicini o assoggettati all’organizzazione mafiosa. Grazie ad una fama criminale acquisita per avere rivestito nel tempo un ruolo di primo piano nel percorso evolutivo della mafia garganica i componenti dell’associazione avevano il controllo egemonico del territorio sviluppato e strutturato in virtù dei legami con esponenti dei principali clan del Gargano nonché attraverso le lungimiranti sinergie con la batteria foggiana dei Moretti-Pellegrino-Lanza al fine di acquisire il controllo delle attività illecite ed ampliare la propria influenza verso le aree di Vieste, San Marco in Lamis, Apricena e Torremaggiore”.