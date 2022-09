Al Riuniti di Foggia risultano 20 ricoverati per Covid, 16 in Malattie Infettive, uno in Rianimazione, uno in Area Ostetrica e 2 in Pediatria Covid. È ciò che emerge dal bollettino settimanale divulgato dall’ospedale di via Pinto. Dati in salita rispetto ai 13 pazienti di una settimana fa. Si abbassa l’età media, da 72 a 63 anni. Maschi per il 55% dei casi, femmine per il 45%.