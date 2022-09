I cammini per valorizzare il territorio foggiano, ecco la guida “La Via Francigena nel Sud”

La Via Francigena attraversa ben 55 comuni pugliesi dai Monti Dauni al Gargano, dalla Terra di Bari al Salento. 760 chilometri, molti dei quali tra valli, colline e pianure della Capitanata, come il territorio di Stornara dove presso “La Massaria” è stata presentata la guida “La Via Francigena nel Sud”.

Evento organizzato dall’APS Only Food presieduto da Ilenia Diana, e dove sono intervenuti l’autore della guida, Angelofabio Attolico, Silvio Marino, referente Lazio e vicepresidente AEVF, e Aldo Patruno, direttore del dipartimento turismo della Regione Puglia e delegato per lo sviluppo delle Vie Francigene nel Sud. Una serata all’insegna della cultura, del turismo e dell’enogastronomia in un luogo straordinario come La Massaria dove si è tenuto anche una degustazione con cookinh show dedicato alla Francigena.