Teatro del Fuoco di Foggia, nuova stagione con grandi nomi. Nel cartellone anche Concato, Izzo e Paolantoni

Tutto pronto per la nuova stagione di musica e prosa del Teatro del Fuoco di Foggia. Si parte sabato 5 novembre con il comico e regista teatrale, Roberto Ciufoli, per poi proseguire sempre a novembre con Lina Sastri il 24. Diversi gli appuntamenti in programma a dicembre con Carlo Buccirosso e il duo Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. La nuova stagione teatrale organizzata dall’associazione Musica e Sorrisi con il patrocinio della Provincia di Foggia, riserva tanti altri nomi tra gennaio e aprile, e tra questi Chiara Francini, Vincenzo De Lucia, Massimo De Matteo, Enzo Denaro, Fabio Concato, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Madrina della rassegna, Floriana Rignanese. Abbonamenti al numero 3484203420.