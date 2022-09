“Liste invotabili e mi volevano cacciare”, volano stracci nel Pd pugliese. Amati: “Capi bastone da mettere finalmente a riposo”

“E mi volevano addirittura cacciare per aver detto quasi da solo ciò che i cittadini pensavano… ‘ma fatemi il piacere’! È stato certificato dagli elettori: le liste PD pugliesi (e non solo) erano generalmente invotabili, frutto di ‘capi bastone’ da mettere finalmente a riposo”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Fabiano Amati.

“Ora vedremo tanti convertiti al coraggio dopo che per settimane hanno proclamato l’omertà. Benvenuti! Nelle prossime ore parlerò – continua sui social -. Non temete. Sto riflettendo affinché nulla sia detto a vanvera, perché in politica, e per me, la parola detta o quella data conta. Parlerò con chiarezza, senza nascondere nulla e proponendo qualcosa da fare, molto concreto e – se possibile – abbastanza rivoluzionario. E se saremo in tanti, così come ho visto in queste settimane e pure tra mille silenzi, il più della strada sarà stato già fatto”, ha concluso.