Elodie a Foggia, applausi dei fan alla Città del Cinema: “Orgogliosa di aver interpretato una donna coraggiosa”

Grande entusiasmo alla Città del Cinema per Elodie, star del film “Ti Mangio il Cuore” ambientato sul Gargano e ispirato al libro omonimo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. L’attrice-cantante è stata ospite a Foggia per un saluto al pubblico prima delle proiezioni del pomeriggio alla Multisala.

Platea stracolma e applausi per l’artista romana che nella pellicola interpreta Marilena, personaggio che ricorda Rosa Di Fiore la prima pentita della mafia garganica: “Sono orgogliosa di aver interpretato una donna di grande coraggio – ha detto Elodie visibilmente emozionata -. Spero sia di ispirazione per tutte. Bisogna stare dalla parte del giusto e ribellarsi a sistemi violenti e patriarcali”.

In sala anche lo scrittore Foschini, la sceneggiatrice Antonella Gaeta e gli attori locali Dino La Cecilia e Gennaro Dello Mastro. Dopo i saluti di rito Elodie ha salutato Foggia per trasferirsi a Bari e in altre città d’Italia.