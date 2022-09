Giornate Europee del Patrimonio, porte aperte all’Archivio di Stato di Foggia. Spazio alla promozione dei talenti

Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema italiano delle GEP 2022 “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” riprende e amplia lo slogan europeo “Sustainable Heritage” e lo amplia con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future.

Per l’occorrenza l’Archivio di Stato di Foggia, Ufficio periferico del MiC e centro gravitazionale e propulsivo della cultura nella Provincia di Foggia, al fine di coinvolgere quanto più possibile la Comunità e il Territorio di Capitanata verso le tematiche riguardanti la sostenibilità del patrimonio culturale, aderisce all’iniziativa promuovendo il territorio e i suoi talenti. Quest’anno l’attenzione verso i nostri luoghi ci ha portati a sostenere, per quanto di competenza, la candidatura di Monte Sant’Angelo a Capitale della Cultura 2025 e la divulgazione di storie e culture del Gargano. A tal fine, dopo la divulgazione della notizia alla 79ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in anteprima a Foggia sarà presentata la candidatura al pubblico “Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2025” e contemporaneamente la mostra “Monte Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata”; seguirà la presentazione del libro “Nel Gargano del pellegrino”.

PROGRAMMA

Sala Convegni – Palazzo Filiasi

24 settembre

Ore 11:00 – Convegno su “Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2025” interventi di

Massimo Mastroiorio , Direttore Archivio di Stato di Foggia

, Direttore Archivio di Stato di Foggia Pierpaolo D’Arienzo , Sindaco di Monte Sant’Angelo

, Sindaco di Monte Sant’Angelo Pasquale Gatta , Coordinatore candidatura Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2025

, Coordinatore candidatura Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura 2025 Rosa Palomba, Vicesindaco Assessore cultura turismo istruzione Monte Sant’Angelo

Modera e conclude Alfredo de Biase Coordinatore progetti speciali e Valorizzazione Archivio di Stato di Foggia

25 settembre

Ore 11:00 – Archivinversi – Presentazione del libro “Nel Gargano del pellegrino”

testi di Matteo Pazienza, foto di Fernando Lucianetti, editore Andrea Pacilli

Sala Mostre Palazzo Filiasi e Palazzo di Corso Garibaldi 31/A

24 e 25 settembre

ORE 9:00/13:00 Mostra “Monte Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata”

(intera manifestazione con ingresso gratuito)