Giornali querelati da Sannella per gli articoli sulle sue “verità”, il Tribunale di Foggia archivia

Il Tribunale di Foggia, ufficio Gip, ha archiviato le accuse nei confronti de l’Immediato ed altre testate locali. I giudici hanno bocciato la querela presentata nel 2018 dall’ex patron del Foggia Calcio Fedele Sannella (in foto).

I giornalisti erano finiti sotto accusa per aver pubblicato il contenuto di atti relativi ad un procedimento penale a carico di Sannella, inizialmente pendente presso il tribunale di Milano e successivamente trasferito per competenza ad altra Procura.

L’articolo riportava la versione dell’imprenditore originario di Deliceto sui suoi rapporti con l’ex vicepresidente rossonero Massimo Curci e sui presunti pagamenti in nero ai calciatori.

Il difensore di questa testata, l’avvocato Michele Vaira, aveva evidenziato che, in realtà, l’interrogatorio non può considerarsi atto coperto da segreto, e che, in ogni caso, il diritto di cronaca consente di pubblicare il contenuto – riassuntivo – di questi atti.