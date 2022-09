Un ponte dalla Capitanata a Betlemme, il sindaco Hanania sui Monti Dauni. Gemellaggio con Deliceto

Un ponte dalla Capitanata a Betlemme – Azioni di pace per la Terra Santa, ma anche l’avvio di un possibile gemellaggio tra la cittadina dei Monti Dauni e Betlemme, il tutto nel segno di Sant’Alfonso de’ Liguori che proprio a Deliceto compose la canzone più famosa al mondo di Natale, “Tu Scendi dalle Stelle”. Questa mattina a Deliceto, presso il Santuario della Consolazione, accolti da Padre Luca Preziosi, responsabile del santuario, e dal sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro, sono giunti il sindaco di Betlemme, Hanna Hanania e il Vicario Custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas.

“Questo è un posto spirituale importante – ha detto il sindaco di Betlemme – ecco perchè ci sono tutti i presupposti per iniziare a lavorare per il gemellaggio. C’è un forte legame che lega i nostri luoghi sacri a questi di Deliceto. Stiamo facendo tradurre la canzone Tu Scendi dalle stelle in lingua araba perchè il legame che c’è tra il popolo palestinese e quello italiano è molto forte. Abbiamo diversi gemellaggi con città italiane, il prossimo sarà con Deliceto”. “Stiamo gettando le basi per il gemellaggio – aggiunge il sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro – un ponte tra la Capitanata e la Terra Santa, tra la Grotta di Betlemme e la Grotta del Beato Felice, di Deliceto, quella dove Sant’Alfonso ha trovato l’ispirazione per comporre il famoso canto natalizio. Per noi è un onore”.