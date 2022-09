Paesaggio spettrale e tanto degrado intorno al Gino Lisa. “Mancano i servizi minimi, vergognoso”

“Il Comune di Foggia continua a ignorare le richieste, a mezzo pec, del Comitato Vola Gino Lisa. Sono stati avviati tavoli di lavoro con la presenza di Ataf, Polizia Locale, Aeroporti di Puglia, il Comitato VGL, dirigenti del comune e abbiamo chiesto di continuare a riunirci per allargare la partecipazione, per collaborare e valutare di volta in volta lo stato di avanzamento dei lavori necessari per la ripartenza del Gino Lisa”. Lo riporta una nota del Comitato VGL che prosegue: “Ringraziamo il commissario Sebastiano Giangrande che nell’ultimo incontro ha mostrato disponibilità e partecipazione per le tantissime cose da fare ma che ad oggi, a soli 14 giorni dalla ripresa dei voli di linea, sono del tutto mancate e mancanti per dare il minimo di servizi e assistenza, per non parlare di decoro urbano. Il degrado in zona aeroporto è evidente a tutti, da tanto e troppo tempo. È inaccettabile e da far vergognare una seria e attiva amministrazione comunale”.

Secondo il Comitato “evidentemente qualcuno sta remando contro”. Eppure l’ottimismo resta intatto: “Con fiducia attendiamo, prima del 30 settembre, il concreto e tangibile lavoro della amministrazione comunale di Foggia e delle relative Municipalizzate. Il Comitato Vola Gino collabora, non attacca”.