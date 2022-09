Premio “I fiori blu 2022”, vincono Luciano Canfora, Marco Lillo e Pif

Il premio a Luciano Canfora, venuto a Foggia in compagnia del suo storico editore Alessandro Laterza, è un riconoscimento al suo metodo e alla sua sterminata cultura, capace di esprimere concetti complessi con chiarezza e brevità.

Constanter et non trepide è il motto del logo di Laterza, che esplorando il territorio e conoscendo gli scrittori, pubblicò il primo libro del docente barese ben 50 anni fa, ha ricordato l’editore.

«Intendo il Premio I fiori blu all’opera omnia di Luciano Canfora, che è scrittore prolifero perché ha metodo, punti di vista nitidi, è esplicito e soprattutto ha una capacità di far capire attraverso le vicende dell’antichità. Se si è fortunati capita di incontrare Tucidide nelle sue pagine. Lo premiamo per la sua capacità che non ha eredi. Ha un dono in più, anche se si è agli antipodi dalle sue idee i suoi sono libri di grandissimo fascino», ha illustrato prima dell’intervista Paolo Mieli.

Nel suo ultimo saggio lo storico paragona l’attuale conflitto ucraino con la più lunga guerra dell’antichità, quella tra Sparta e Atene.

«Tucidide viveva nel V secolo avanti Cristo, era amministratore di miniere d’oro, fu eletto stratego e si trovò a vivere quando la guerra lunghissima tra Sparta e Atene. Annotò giorno per giorno chiedendosi le cause vere. Un trentennio di guerra, la posta in gioco era l’egemonia. Perché è inevitabile il conflitto?Un conflitto inevitabile è responsabilità di entrambi. Non per estrosità mi è venuto in mente che nel conflitto che dura da tanti mesi da porre in prova è la categoria della responsabilità remota per capire l’elemento dinamico del conflitto tra potenze, che trascina più soggetti», è stata la breve e mirabile lezione di Canfora. Come allora Sparta non riconobbe la Lega ateniese, oggi non si riconoscono altri trattati. I «sottili precedenti storici» aiutano a capire l’oggi.

Una piacevole sorpresa della serata è stato il riconoscimento al testo di Daniela Brogi “Lo spazio delle donne” edito da Einaudi sollecitato dall’associazione di servizio Soroptimist club International di Foggia, perché come ha spiegato Elisabetta Checchia «ha saputo delineare lo spazio in cui si muovono le donne attraverso un cambio di prospettiva, per creare ponti e forme di reciprocità», laddove, come ha detto la scrittrice, «c’è ancora molto da fare e da dire e c’è da inventare parole che restituiscano spazi alle donne valorose e a tutti». La docente toscana ha devoluto il dono in denaro all’associazione Impegno Donna, attiva a Foggia dal 1991 e oggi responsabile di un Cav contro la violenza sulle donne, presieduta da Franca Dente e rappresentata dalla socia fondatrice Carlotta Giuliani.

La serata con la consegna ai premiati dell’opera simbolo del Premio Nazionale, si è conclusa con i ringraziamenti all’Associazione I fiori blu e alla direttrice Alessandra Benvenuto, da parte del presidente Paolo Mieli che ha precisato: “Il premio nato prima della pandemia, da una scintilla ideativa dello scrittore Marco Ferrante, anche lui membro della Giuria Tecnica, «non ha mai fallito un colpo».