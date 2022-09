“Riannodare i fili della fiducia tra cittadini e istituzioni”. Le associazioni dal prefetto di Foggia

Nella mattinata di giovedì 15 settembre una delegazione del “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia”, guidata dal presidente Walter Antonio Mancini, è stata ricevuta dal nuovo prefetto di Foggia, Maurizio Valiante.

Il presidente del Coordinamento geom. Mancini ha presentato la delegazione, composta dal vice presidente, il giornalista Adolfo Nicola Abate, dal segretario Antonio Placentino, dal tesoriere Mauro Marzocco e dalla consigliera Raffaella Francavilla.

“Al prefetto – riporta una nota del coordinamento – è stato illustrato il percorso svolto finora dal Coordinamento attraverso iniziative ed incontri con Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, associazioni di categoria e altre associazioni di volontariato sociale, per accertare la realtà complessiva dello status in cui versa il comune capoluogo non soltanto a livello amministrativo, ma anche economico, culturale e sociale”.

La funzione del coordinamento, ha ribadito il vicepresidente Adolfo Nicola Abate, è quella di riannodare i fili della fiducia tra cittadini e istituzioni, sentite ancora troppo distanti dalle necessità dei cittadini, che chiedono ascolto e risposte efficienti ed efficaci per la rinascita di Foggia. Il prefetto di Foggia ha apprezzato vivamente l’impegno e la presenza del Coordinamento, considerando l’associazionismo e il volontariato parti importanti dei processi di crescita di una comunità.

Valiante ha anche affermato che sta lavorando alla predisposizione di un “Patto per la Sicurezza” che sarà definito nei prossimi due mesi con il Comune e la gestione commissariale, per essere esteso poi agli altri enti ed all’associazionismo “nell’ottica della partecipazione collaborativa per consolidare i valori positivi di fiducia, sicurezza e legalità”.

Il Coordinamento, nel ringraziare il nuovo prefetto, ha ribadito la determinazione di proseguire nel suo impegno per la rinascita della città di Foggia, assicurando fattiva e partecipe collaborazione.