Assunzione infermieri, l’Asl Foggia precisa: “Nessun concorso, reclutiamo da graduatoria Asl Bari”

In riferimento alle notizie divulgate a mezzo stampa circa l’imminente pubblicazione, da parte della ASL Foggia, di un bando per l’assunzione di 45 infermieri di famiglia, la direzione strategica precisa quanto segue.

“L’Azienda sta scorrendo, così come da disposizioni regionali, la graduatoria del concorso unico regionale per infermieri indetto dalla ASL Bari per assumere 40 infermieri di famiglia. Gli infermieri saranno assegnati ai servizi territoriali presenti sul territorio per l’espletamento delle attività previste per la specifica figura professionale. Non sarà, pertanto, bandito un altro concorso essendo già vigente la suddetta graduatoria”, concludono.