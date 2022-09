Si avvicina l’ora del Gino Lisa. “Meno di due ore da Milano a Foggia. Amici a 4 zampe sempre con te”

Si avvicinano i voli da e per il Gino Lisa di Foggia. Lo riporta anche la pagina social “Milan Airports” che scrive: “Meno di due ore e sei in Puglia! Dal 30 settembre da Milano Malpensa – con ben 4 frequenze settimanali – sarà possibile volare comodamente a Foggia con Lumiwings a partire da 49 euro a tratta. Sempre gratuiti, su tutte le tratte e in tutte le tariffe il bagaglio a mano, snack e bevande a bordo, selezione del posto, web check-in e check-in in aeroporto. Ma le buone notizie non finiscono qui: su ogni volo potrai portare gratuitamente in cabina il tuo amico a quattro zampe!”