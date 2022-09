Ai vip ci pensa il foggiano Fabio Lacalamita. Dai successi nel kickboxing a bodyguard d’eccezione

Un nome, una garanzia. Fabio Lacalamita dopo i successi mondiali ottenuti nel mondo della kickboxing, raccoglie apprezzamenti e si conferma una garanzia nel mondo della security. Titolare della palestra Demolition Team, il foggiano doc è da tempo il “bodyguard” d’eccezione dei vip. Inizia nel 2004 il percorso nel mondo della security: Rocco Hunt, Malena, Lorenzo Insigne, Francesco Totti, Enzo Salvi, Lino Banfi, Cecilia Rodriguez e tantissimi altri, tutti volti noti del piccolo e grande schermo.

“Quando ho iniziato questo percorso – spiega Lacalamita – avevo le idee chiare. Offrire una sicurezza seria e professionale, sfruttando l’esperienza vissuta nel mondo dello sport e della kickboxing”. Da anni è anche accanto al Foggia Calcio, blindando i calciatori e tutto lo staff rossonero in giro per l’Italia. “Ho iniziato a praticare sport quando avevo 14 anni. Volevo vincere da solo, senza paura. Vivo così da quando entrai per la prima volta in palestra, spazzai via la paura dagli occhi e dal cuore, una sicurezza che trasferisco anche ai miei giovanissimi allievi e ai vip che scelgono Demolition Team Security”. La sicurezza targata Lacalamita spopola tra i lidi e i locali più esclusivi della penisola. Una storia nata al sud con il retrogusto di successo.