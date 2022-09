Emerge lentamente l’Antica Siponto a Manfredonia. Individuata una struttura con abside

“Questo pomeriggio mi sono recato al Parco Archeologico di Siponto, dove ieri è iniziata la seconda campagna di scavi condotti congiuntamente dalle Università di Bari (Giuliano Volpe) e di Foggia (Roberto Goffredo e Maria Turchiano), in stretta collaborazione con la direzione del Parco Archeologico di Siponto (Francesco Longobardi e Anita Rocco)-Direzione Regionale Musei (Luca Mercuri), in regime di concessione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio di Foggia (Anita Guarnieri e Donatella Pian), con il supporto del Comune di Manfredonia e della Caritas di Manfredonia (don Luciano Vergura)”. Lo riporta il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice in una nota social.

“Allo scavo, che proseguirà sino al 14 ottobre, partecipa un folto gruppo di studenti, specializzandi e dottorandi delle due università pugliesi. L’obiettivo è indagare e riportare alla luce le testimonianze dell’antica città di Siponto, della quale si conosce meno del 5%. Il progetto, che dal prossimo anno coinvolgerà anche gli studiosi della Mc Gill University di Montreal, è grande ed ambizioso e presuppone un impegno di lungo durata”.

Poi conclude con una notizia: “Nella zona dell’antico porto è stata individuata una struttura con abside. Una grande opportunità per Manfredonia di valorizzazione storico-culturale e di sviluppo di economia turistica di qualità, in cui, come sindaco ed imprenditore, credo fortemente. Manfredonia è costantemente una meravigliosa scoperta”.