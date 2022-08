Bambini interpretano uccelli, la folle idea della Bottega degli Apocrifi. Lo spettacolo all’Abbazia di San Leonardo

La Bottega degli Apocrifi, la compagnia teatrale di Manfredonia, sempre più al centro dell’attenzione con il teatro di qualità. Dopo una intensa stagione all’insegna delle classiche rassegne, un’estate ricca di appuntamenti all’aperto, nelle più belle location cittadine e non solo. L’ultimo spettacolo in ordine di tempo, presso l’Abbazia di San Leonardo dove Cosimo Severo e Stefania Marrone hanno portato in scena “Uccelli”, uno spettacolo corale che vede insieme attori, musicisti e soprattutto 150 bambini che hanno interpretato gli uccelli. Una folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane.

“Come se il teatro fosse un esercizio collettivo di libertà, come se l’urgenza vitale di 150 bambini e adolescenti – racconta Cosimo Severo – fosse più forte della logica di mercato. Uno spettacolo che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini: una produzione di Comunità. Se Aristofane potesse vederci! Forse gli parrebbe d’essere alle Grandi Dionisie, che erano un appuntamento teatrale per la Grecia tutta, il momento adatto per gli artisti per dire quello che pensavano attraverso le loro opere”.