Max Gazzè in concerto a Candela, l’evento in piazza Plebiscito

Per motivi di salute, purtroppo, l’ex chitarrista e voce dei Pooh, Dodi Battaglia, non potrà esibirsi nella tappa di Candela del suo tour “Inno alla musica”, coincidente con la festa patronale del Comune dei Monti Dauni.

Il comitato organizzatore della festa patronale di San Rocco, di concerto con l’Amministrazione comunale, però, sono riusciti comunque ad assicurare un grande spettacolo di musica live.

Ad esibirsi domani, giovedì 18 agosto, alle 21:30 in piazza Plebiscito, sarà, infatti, un nome di primo piano della musica italiana: Max Gazzè.