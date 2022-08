Nicola Gatta ritira le dimissioni e torna presidente della Provincia di Foggia. “Quadro delle Politiche poco chiaro”

Nicola Gatta fa dietrofront e torna presidente della Provincia di Foggia. Il politico si era dimesso perché in odor di candidatura alle Politiche del 25 settembre. “A fronte di un interessamento che si era manifestato nei miei confronti circa un mio coinvolgimento diretto nelle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, avevo deciso di mettere a disposizione della Capitanata l’esperienza maturata nel mio percorso politico e amministrativo, nel quale sono stati ottenuti concretamente risultati significativi e raggiunti importanti obiettivi.

Purtroppo nonostante oggi siano trascorsi i 20 giorni dal momento delle mie dimissioni tecniche – rassegnate per rispettare la norma che disciplina la candidabilità dei presidenti di Provincia – non risulta ancora chiaro il quadro per la definizione delle candidature. Alla luce di una situazione ancora molto incerta e non definita, dunque, ho deciso di procedere al ritiro delle mie dimissioni”.