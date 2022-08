Al Riuniti di Foggia 33 ricoverati per Covid secondo il consueto report settimanale divulgato dall’ospedale. Tre pazienti in meno rispetto ad una settimana fa. Al momento 19 persone risultano in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia, 6 in Area Chirurgica, 4 in Area Ostetrica. Fortunatamente non risultano pazienti in Rianimazione. Età media 70 anni, il 52% uomini e il 48% donne.