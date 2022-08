Spopolamento, Monteleone di Puglia in controtendenza: cresce il numero di residenti

C’è un comune in provincia di Foggia in netta controtendenza rispetto al dato degli altri comuni dei Monti Dauni e in generale delle aree interne del Paese. E’ Monteleone di Puglia che nell’arco di tempo che va dal 1 dicembre all’11 agosto 2022 ha registrato ben nuovi 74 residenti facendo alzare la popolazione a 954 abitanti di cui 496 uomini e 458 donne, 58 i residenti stranieri. 11 nuovi residenti nel solo mese di luglio quando a Monteleone non si è registrato nemmeno un decesso.

I motivi? “A Monteleone – racconta il sindaco Giovanni Campese – i cittadini aumentano perché siamo attenti a creare occasioni di lavoro, e anche la questione dei migranti che da alcuni anni stiamo accogliendo si pone in questa ottica. Ospitare i migranti significa più forza lavoro. Pertanto quello che per altre realtà può essere un problema per noi è una risorsa. Qui da noi sono arrivate diverse famiglie dalla Nigeria, dal Gambia, Libano e soprattutto dal Bangladesh che si sono perfettamente integrati con la comunità locale e hanno iniziato a lavorare nelle varie piccole imprese che nel frattempo si sono insediate”.