Il procuratore Nicola Gratteri cittadino onorario di Mattinata

“E’ con grande onore che annunciamo Nicola Gratteri cittadino onorario di Mattinata”. Lo fa sapere il sindaco, Michele Bisceglia, in una nota. Domenica 28 agosto, a partire dalle 19.30, in corso Matino c/o il Faro della Legalità, Gratteri sarà ospite della comunità di Mattinata per un evento pubblico in compagnia del Procuratore Vaccaro e del giornalista di Repubblica, Giuliano Foschini, già autore del libro “Ti mangio il cuore”.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio di Avviso Pubblico, in collaborazione col locale Presidio di Libera e dell’Osservatorio Comunale Permanente sulla DIsabilità e il Disagio Sociale.