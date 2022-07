Foggia, a Parco San Felice l’evento per “restituire” a Giorgio Battistella la sua bici

Continuano gli appuntamenti del Summer Park, il calendario di appuntamenti estivi in corso di svolgimento a Parcocittà. Giovedì 28 luglio alle ore 20 ecco l’iniziativa per “restituire” a Giorgio Battistella la sua “Beatrice” e riportarlo in sella. Dopo il brutto episodio che ha visto protagonista nei giorni scorsi l’attore trevigiano a Foggia, dove gli era stata rubata la bici con la quale aveva portato il suo “Dante in Bici tour”, arriva una risposta forte dalla società civile. L’idea viene dal Movimento Equità Territoriale di Foggia, che ha promosso l’evento con la presenza di Giorgio Battistella e quella di altri artisti foggiani. Previsto un contributo minimo di 10 euro per poter “ricomprare” la bici a Battistella.

In calendario, mercoledì 27 luglio alle ore 21.30, c’è l’ADMO che presenta “Incontri in Musica”, una serata d’estate all’insegna della musica per comprendere meglio il dono della vita e aiutare la vita. Guidate dal direttore artistico Patrizia Curatolo, quattro band musicali, i Red Special, i Jumble, i Back in time e gli Urlo, e un attore musicista, Nick D’Apollo, daranno vita ad uno spettacolo di musica e teatro, portandoci in un vero e proprio racconto musicale. Testimonial della serata Giovanna Azzarone, donatrice Admo. Ingresso libero.

Venerdì 29 luglio alle ore 18.30, infine, è in programma la presentazione di “Educazione Ambrosiana”, il libro di Micaela Palmieri, giornalista professionista e conduttrice del TG1.