Gira la Puglia in bici per declamare Dante ma a Foggia resta a piedi. Derubato l’attore Battistella

Dopo aver percorso la Puglia in lungo e in largo declamando i versi di Dante Alighieri a bordo della sua bici, nelle piazze e nelle chiese di tutto il Tacco d’Italia, Giorgio Battistella attore itinerante una volta approdato a Foggia è stato derubato. È bastato un attimo di distrazione e qualcuno gli ha rubato la bici insieme al bagaglio che aveva con sé.

Un gesto che ha lasciato nello sconforto il declamatore trevigiano che da anni propone occasioni di ascolto incentrate sui canti della Divina Commedia, dai più famosi ai meno noti. Battistella, che ha unito le due passioni smisurate per il sommo poeta e per la bicicletta, è dovuto tornare a casa, in Veneto e ha espresso la volontà di formalizzare la denuncia. (fonte gazzettadelmezzogiorno)