Viadotto della morte sul Gargano, nuovo incidente. “Ora basta non possiamo aspettare che muoiano altre persone”

“Un altro incidente sulla superstrada, viadotto San Francesco”. Lo riporta sui social il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo. Su quella strada, solo pochi giorni fa, tre persone hanno perso la vita mentre tornavano dal mare. Inutili, finora, gli appelli ad installare semafori. “Ora basta – tuona il primo cittadino garganico – non possiamo aspettare che muoiano altre persone. Ho chiamato Anas e sto cercando di chiamare e contattare il prefetto per chiudere il viadotto. Dalle prime notizie sembra che non ci siano feriti ma comunque non possiamo aspettare più. Basta ora devono chiudere e non aspettare più. Se non chiudono nei prossimi giorni protesteremo in prefettura. Ho avvisato tutti gli altri sindaci e comunicato loro le mie intenzioni. La ditta con la chiusura totale Avra’modo di lavorare meglio e finire subito i lavori”.