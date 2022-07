A Manfredonia degustazione di vini e prodotti tipici locali con l’associazione “Pugliazerozero”. Ecco il percorso

Degustazione di vini e prodotti tipici locali a Manfredonia. Questo il leitmotiv principale che caratterizzerà l’evento “Gustando il Carnevale”, promosso dall’associazione Pugliazerozero in collaborazione con Only Food, l’associazione Sommelier AIS Puglia e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Un percorso in quattro tappe durante le quali i partecipanti potranno soffermarsi per degustare varie tipologie di vini provenienti da cantine pregiate del territorio, decantati e illustrati dai sommelier, accompagnati da tipicità gastronomiche locali. Il tour enogastronomico itinerante si aprirà nel chiosco di Palazzo Celestini, e toccherà successivamente il Chiostro del Comune di Manfredonia, a seguire Piazza Stella per poi terminare sul terrazzo dell’Info Point in Piazzetta Mercato.

Per poter degustare tre assaggi di vino e quattro pietanze, sarà possibile acquistare un ticket che darà la possibilità di accesso al seguente percorso: Corte Palazzo dei Celestini – Farrata (Bar della Stazione); Chiostro Palazzo San Domenico – Panzanella (Only Food); Terrazzo Infopoint – Il Piatto del Contadino (Salumi Arena Food – Pecorino e caciocavallo Nonna Isabella – Scaldatelli Panificio Spera – Nodini Le Mucche di Ros – Olive e conserve Il Gusto della Puglia); Piazza Stella – Castagnole alla crema (Pasta Fresca e Ciangularie.) e liquore (Gargano Sapori).

Inizio ore 20:30 – disponibilità fino ad esaurimento ticket in prevendita. Prevendita online Eventbrite – costo 16 euro. Prevendita Bar Fiore – Bar Principe Umberto – Bar Impero – Minami (Siponto) – costo 15 euro.