Incendio sul Gargano nell’area del Comune di Cagnano Varano, località Puntine. Fiamme dalle 11:30 circa in un’area di circa 70 ettari. Per fortuna il rogo risulta in serata in fase di estinzione, resterà personale Arif a vigilare dopo il rientro dei vigili del fuoco.

Sul posto hanno operato 2 Fire boss con elicottero Drago 127. Dalle ore 17 anche i canadair. Ora la situazione è sotto controllo.