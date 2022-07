A Lucera arriva Alex Britti. Il sindaco: “Restituiamo alla città la sua tradizionale festa patronale”

Quest’anno, in occasione delle feste patronali, espressione massima di tradizione e devozione a Santa Maria Patrona Nostra, il Comitato feste e l’amministrazione comunale di Lucera hanno “fortemente voluto restituire alla città – fa sapere il sindaco Giuseppe Pitta – la sua tradizionale festa, patrimonio inestimabile dei lucerini. Per questo – prosegue il primo cittadino – sono felice di comunicare che il ritrovato concerto del 16 agosto sarà tenuto dal cantautore e straordinario chitarrista Alex Britti, uno dei massimi esponenti della musica italiana. Il programma completo delle feste sarà presentato in un apposito evento che si terrà il 24 luglio”.