Il Comune di Foggia informa che domenica 12 maggio si svolgerà in città la “Marcia dei ragazzi”. L’iniziativa prevede una passeggiata per il centro storico della città dei ragazzi prossimi al sacramento della Prima Comunione, con i genitori e i catechisti, L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Catechistico Diocesano dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino e prevede la chiusura temporanea al traffico, a partire dalle ore 16,00, di alcune strade cittadine.

La marcia, con la chiusura al traffico delle strade interessate sino al passaggio dei ragazzi, prevede il seguente itinerario. Partenza dalla Cattedrale con a seguire: via Arpi – via della Repubblica – via A. Manzoni – piazza C. Villani – via S.Antonio – via San Severo – Via G. Faccolli – Via A. Ciano. La conclusione è prevista al Parco Iconavetere.