Torna una delle rassegne musicali più longeve e apprezzate del panorama pugliese. “Musica nelle Corti di Capitanata”, perla culturale del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, giunge alla sua ventottesima edizione, confermandosi punto di riferimento per la musica colta e la valorizzazione del territorio. La rassegna sarà ufficialmente presentata lunedì 16 giugno alle ore 11:15, presso l’aula 33, al secondo piano del Conservatorio in via Arpi a Foggia.

Un programma ricco, tra centro e periferia

I concerti si svolgeranno dal 20 giugno al 20 luglio in una pluralità di luoghi suggestivi, con l’obiettivo di unire la musica di qualità alla promozione delle comunità locali. Oltre all’Auditorium del Conservatorio e al Teatro del Fuoco, sedi principali a Foggia, il calendario prevede appuntamenti a Manfredonia, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e Serracapriola, in un percorso di decentramento culturale che negli anni si è consolidato come tratto distintivo della rassegna.

I concerti inizieranno alle ore 21:00 (ingresso previsto dalle 20:30) e coinvolgeranno docenti, allievi, artisti ospiti e realtà musicali del territorio e oltre.

Tante istituzioni a sostegno del progetto

L’iniziativa è organizzata dal Conservatorio “Umberto Giordano” in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, PRO-BEN, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio, Association Européenne des Conservatoires, Comune di Rodi Garganico, Rodi Jazz Fest, Comune di Manfredonia e Comune di San Nicandro Garganico. La manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio della Provincia di Foggia.

Jazz e piano al centro: le novità dell’edizione 2025

Alla conferenza stampa interverranno il direttore del Conservatorio Donato Della Vista, la presidente Maria Rosaria Lombardi, il professore Peppino Spagnoli, referente del dipartimento Jazz di Rodi, che illustrerà i contenuti del Rodi Jazz Fest, e il professore Mattia Mistrangelo, fiduciario della sezione di Rodi, che introdurrà il nuovo festival pianistico “Gargano State of Music”, un ulteriore tassello che arricchisce il mosaico sonoro di questa edizione. A moderare l’incontro sarà la giornalista Angelica D’Andola.

Con un programma che unisce la formazione musicale, la divulgazione artistica e l’apertura a diversi linguaggi, “Musica nelle Corti di Capitanata” si conferma non solo come evento culturale di rilievo, ma anche come strumento di coesione e crescita per l’intero territorio dauno.