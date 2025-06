Magari poco patinata, ma decisamente sorprendente. Foggia si conquista un posto d’onore tra le migliori città italiane dove gustare un aperitivo di qualità senza svuotare il portafogli. A certificarlo è una nuova ricerca condotta da imiglioricasinoonline.net, che ha analizzato prezzi medi, popolarità social e numero di locali dedicati nelle principali città dello Stivale. Il risultato? Foggia è settima in classifica, un gradino sotto Messina e sopra città ben più blasonate come Milano, Catania e Parma.

Una città autentica, con 111 locali e un’atmosfera conviviale

Con 111 locali per l’aperitivo, 573 hashtag su Instagram e prezzi tra i più competitivi d’Italia (una birra costa in media 4,25 euro, una Coca-Cola 1,89 euro), Foggia offre un perfetto equilibrio tra qualità, semplicità e accoglienza. Nulla a che vedere con il turismo di massa: qui si punta sull’autenticità, sulla voglia di stare bene e condividere un momento informale, tra le vie del centro storico e le piazze della città.

Luoghi simbolo dell’aperitivo foggiano sono Piazza Giordano, il cuore pulsante delle serate estive, ma anche locali come il Mood Caffè, il raffinato Laltrocinema Cafè e il sempre vivace Portanova Lounge Bar. Spazi che uniscono stile, gusto e spirito di comunità.

Un confronto con le grandi: Roma, Taranto e Napoli ai vertici

In cima alla classifica troviamo Roma, regina indiscussa dell’aperitivo, con oltre 123.000 post Instagram dedicati al rito pre-cena e 166 locali recensiti. Segue a sorpresa Taranto, seconda, dove una birra costa appena 3 euro. Terza Napoli, con i suoi 152 locali e un mix irresistibile di energia, vista sul mare e prezzi contenuti.

Il valore della scoperta e il richiamo della semplicità

Per Foggia, il dato non è solo una medaglia simbolica, ma un segnale di tendenza: sempre più viaggiatori e giovani locali riscoprono il piacere di un drink in un contesto più genuino e a misura d’uomo. Meno clamore, più contenuto. Meno sovrapprezzi, più qualità reale. In un’epoca in cui anche l’aperitivo è diventato un’esperienza da condividere, la città dauna si propone come un’alternativa credibile e vincente. Foggia sorprende. E tra un calice di vino e una birra fresca, conquista.