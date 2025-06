Sparatoria nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni di Torremaggiore è stato ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco nella giornata di ieri in una casa di campagna. Il minorenne è attualmente ricoverato in coma al Policlinico Riuniti di Foggia in condizioni gravissime. A dare l’allarme è stata un’amica della vittima. In un primo momento gli investigatori pensavano che il giovane avesse tentato di togliersi la vita ma con il passare delle ore, e data l’assenza di un’arma sul posto (non è ancora stata ritrovata), si rafforza l’ipotesi che qualcuno abbia sparato al giovane. Sul caso indagano i carabinieri.