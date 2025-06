Foggia-Monaco di Baviera, non solo una nuova tratta aeroportuale ma anche una missione congiunta di Camera di Commercio e Comune di Foggia, cofinanziata a metà e del valore di 30mila euro.

Con 15 imprese ed altre che hanno spedito i loro prodotti per un totale di 35 realtà sono partiti col volo delle 15.35 il presidente camerale Pino Di Carlo e il board amministrativo dell’Ente, gli assessori del Comune di Foggia Lorenzo Frattarolo e Davide Emanuele insieme alla presidente del Consiglio Lia Azzarone, il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta e uno dei suoi assessori, l’assessore di Torremaggiore Franco Faienza e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.

Il Gino Lisa, al di là di ogni aspettativa della classe politica regionale, vola e dà ottimi numeri a tutta il sistema Puglia. La crescita internazionale dello scalo di Bari consente agli altri territori, in particolare a Foggia che è punto di riferimento di un’area ampia che include Molise, Sannio e Irpinia, ha ammesso Vasile, di puntare su nuove destinazioni.

L’iniziativa “Foggia e Germania, Stupor Mundi” vuole aprire un ponte commerciale e culturale con Monaco di Baviera e intende rafforzare i legami economici e culturali tra la provincia di Foggia e la Germania. L’evento si terrà al Consolato Generale d’Italia a Monaco mercoledì 11 giugno. Esso mira a creare un dialogo costruttivo tra le due regioni, da sempre unite da solidi rapporti di business, con l’obiettivo di aprire nuovi canali economici e consolidare le opportunità commerciali esistenti. Sarà un’occasione cruciale

per tutta la provincia di Foggia, che, attraverso le imprese foggiane partecipanti, porterà in Baviera i sapori autentici dell’enogastronomia locale

e la bellezza dei panorami della Capitanata.

“Stupor Mundi è un progetto ambizioso perché vuole avvicinare la Germania alla provincia di Foggia sia dal punto di vista commerciale che da quello culturale”, ha dichiarato Di Carlo. “La Capitanata è la terra di Federico II, una regione che parla di storia, arte, bellezza, eccellenze enogastronomiche e natura incontaminata. Il nuovo collegamento aereo Monaco-Foggia può senz’altro incentivare l’arrivo di turisti tedeschi, ospiti già molto presenti nel nostro territorio”. “Andiamo a raccontare i nostri prodotti, le nostre bellezze, le nostre piazze”.

I consumatori tedeschi sono già molto affezionati al made in Italy, i tedeschi sono stati del resto gli “scopritori” del Gargano turistico. prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani sono particolarmente ricercati, offrendo alle imprese foggiane un terreno fertile per nuove opportunità commerciali. L’imprenditrice Capobianco della Tenuta Sacco di Torremaggiore spedisce già diverse bottiglie ai ristoranti tedeschi e intende accrescere il suo business.