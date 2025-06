La giunta comunale di Foggia, nella seduta odierna, ha dato il via libera alla candidatura del progetto elaborato in sinergia dagli assessorati al Bilancio e Fondi comunitari, all’Ambiente, all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana, che comporterà -in caso di approvazione e relativo finanziamento- la demolizione di un importante detrattore urbano e la realizzazione di un’area verde con panchine, spazi attrezzati per giochi e socialità, nel Rione San Pio X – zona via Mastelloni, angolo via Grilli – diventato da anni evocativo di degrado. Il progetto concorrerà per un finanziamento dall’importo di un milione e centomila euro, rientrante tra le proposte selezionate dalla Regione nel PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità II Economia Verde-Azione 2.13, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 300mila euro.

L’intervento candidato è stato valutato al termine di un processo partecipativo svoltosi nello scorso mese di aprile attraverso due incontri nella Pinacoteca ‘Il 9Cento’ alla presenza degli assessori Giuseppe Galasso e Lucia Aprile, della dirigente dell’Area Alessia Cordisco, del progettista Umberto Sanguedolce, dell’agronomo Giovanni Castriotta e dagli altri addetti ai lavori coinvolti, coinvolti pure i referenti delle associazioni che hanno fornito il loro contributo di idee e i cui suggerimenti, formulati anche attraverso la compilazione dei questionari preparati per l’occasione, hanno costituito un prezioso elemento di partecipazione attiva. Terminata la fase di ascolto, le settimane successive sono state dedicate alla stesura definitiva del progetto, mirato a realizzare una vera e propria infrastruttura verde in un’area urbana densamente popolata, destinata a cambiare volto e anima attraverso un intervento complessivo di rinverdimento e rinaturalizzazione particolarmente atteso e reso necessario dal fatiscente stato del detrattore urbano.

“Continuano le proposte di candidature a bandi per finanziamenti a cui il nostro Comune concorre, per introiettare risorse finanziare aggiuntive a quelle comunali utili a rigenerare spazi urbani che, con il contributo e la partecipazione attiva dei cittadini, possono rientrare nella disponibilità e uso di tutti e tutte con enormi benefici e ricadute positive, e un significativo miglioramento della qualità della vita soprattutto per coloro che frequentano quei luoghi”, le parole della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.