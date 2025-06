Non solo studenti universitari della facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. I percorsi di avvicinamento alle razze equine alla cooperativa Emmaus include anche le scuole superiori della città e della regione.

Si chiamano Riding e Riding2 i percorsi formativi inseriti all’interno del progetto “Sole e competenze” presentato dal Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia, a cura della dirigente scolastica, la professoressa Ida La Salandra, in risposta all’ Avviso del 2024 FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo specifico ESO4.6 – Azione A.4A – Sottoazione ESO4.6.A.4A .

Gli obiettivi che i due corsi si prefiggono di raggiungere sono diversi. Anzitutto si vuole avvicinare gradualmente gli alunni e le alunne al contatto con i cavalli per conoscerli, imparare a prendersi cura di loro e condurli, nel pieno rispetto dell’animale e delle sue necessità. Tra gli obiettivi quelli di cercare di superare le ansie, le insicurezze e le paure, creando un clima relazionale, promuovendo la socializzazione e la collaborazione tra compagni. I corsi mirano ad incentivare la fiducia in sé stessi, migliorare l’autostima di alunni e alunne facendoli sentire sempre protagonisti, attivi e partecipi, migliorare la coordinazione del proprio corpo e l’equilibrio statico e dinamico (agilità – ritmo – equilibrio – postura), promuovere il coordinamento spazio temporale oltre che insegnare il rispetto delle regole dei turni di lavoro e dell’animale.

I corsi sono strutturati in moduli da 30 ore ciascuno per i quali sono previste due figure: un esperto e un tutor e prevedono la partecipazione di 20 alunni appartenenti a diverse classi dell’Istituto.

Nello specifico il modulo “Riding” ha come tutor la professoressa Annarita Tricarico, mentre il modulo “Riding2” ha come tutor il prof. Michele Chinni. Entrambi hanno come esperto il prof. Mario Scelsa individuato dalla Comunità Emmaus a cui è stato affidato l’incarico per la loro realizzazione.