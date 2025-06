Continuano incessanti le collaborazioni tra la cooperativa Emmaus di Foggia e le Università degli Studi di Bari e Foggia. Nei giorni scorsi è stata la volta degli studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università Aldo Moro di Bari, ospitati in cooperativa per un percorso professionalizzante in Medicina equina.

Accompagnati dalla professoressa Paola Paradies e guidati dal dottore veterinario della Asl Alessandro Maggi hanno svolto attività cliniche pratiche sui cavalli della cooperativa Emmaus. La collaborazione tra l’Università degli studi di Bari e la cooperativa, ormai radicata da anni, consente agli studenti un approccio pratico al mondo dell’ippiatria e alla conoscenza del cavallo murgese e si raffigura come un emozionante momento di confronto sociale e professionale.

Il percorso ha proposto basi di conoscenza per la comprensione dei segnali comunicativi, del management, della cura e del benessere dell’animale al fine di migliorare la relazione uomo-cavallo intesa come reciproca cura di sé e dell’altro.

I ragazzi hanno fatto una esperienza di convivenza e di lavoro con i cavalli, sia quelli murgesi sia della razza haflinger. Forte è stato l’apprezzamento della docente nei confronti della cooperativa. “Il corso rientra nelle finalità di mettere insieme, come cooperativa e come masseria sociale, persone diverse, per creare un luogo dove si incontrano le persone con le loro capacità e le loro diversità. Un microcosmo di quello che dovrebbe essere il contesto sociale. Le persone con le loro diversità riescono a portare avanti il loro progetto di vita. I giovani universitari di Medicina Veterinaria vengono da più parti della regione e ci consentono di creare relazioni ricche e diversificate”, è stato il commento di don Vito Cecere.