L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per dare il via ai lavori di ripristino del manto stradale è stata prevista la chiusura al traffico veicolare con l’Istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” in numerose strade della città, nella zona di viale Colombo, via Bari e strade limitrofe.

A far data da venerdì 6 giugno cominceranno le attività propedeutiche agli interventi e per questo è stata disposta l’ordinanza generica di chiusura tra le ore 7:00 e le ore 16:00.

La cittadinanza sarà informata dell’inizio effettivo dei lavori con cartelli affissi nelle strade interessate almeno 48 ore prima dell’avvio degli stessi.

Queste l’elenco completo delle strade interessate dagli interventi:

• Via M. G. Galanti tratto compreso tra V.le Ofanto e Via M. Mastelloni;

• Via M. Mastelloni tratto compreso tra Via M. G. Galanti e Via G. Grilli;

• Via G. Grilli sino a P.zza San Pio X;

• Via P. Graziani tratto compreso tra P.zza San Pio X e Via M. Papa;

• Via M. Mastelloni tratto compreso tra Via M. G. Galanti e Viale C. Colombo;

• Viale C. Colombo tratto compreso tra Via M. Mastelloni e Piazza della Libertà;

• Via N. Arpaia tratto compreso da Via Zuretti e Via dell’Immacolata;

• Via dell’Immacolata tratto compreso tra Via N. Arpaia e Viale Michelangelo;

• Viale Michelangelo tratto compreso tra Via dell’Immacolata e Via dei Carbonari Dauni;

• Via dei Carbonari Dauni tratto compreso tra V.le Michelangelo e sino al civ. 16 di quest’ultima;

• Piazza P. Pio tratto compreso tra Via dell’Immacolata e Viale C. Colombo;

• Viale Michelangelo tratto compreso tra Via dell’Immacolata a Via G. Amatruda;

• Via G. Amatruda tratto compreso tra Viale Michelangelo e Via N. Zingaretti;

• Via N. Zingarelli tratto compreso tra Via G. Amatruda e Viale C. Colombo;

• Via A. Fraccacreta tratto compreso tra Viale C. Colombo e Via G. di Vittorio;

• Via G. di Vittorio sino a C.so Roma;

• Via E. Perrone tratto compreso tra Via Lecce e Via Bari;

• Via Lecce tratto compreso tra C.so Roma e Via E. Perrone;

• Via G. di Vittorio tratto compreso tra Via Trani e Via Brindisi;

• Via Trani tratto compreso tra Via G. Pesola e C.so Roma;

• Via Brindisi tratto compreso tra Via G. Pesola e Via C. Ciampitti;

• Via C. Ciampitti tratto compreso tra Via Brindisi e Via Bari;

• Via G. Bovio tratto compreso tra Via Bari e Piazza Goppingen;

• Piazza Goppingen tratto compreso tra Via G. Bovio e Piazza Italia.