Gentile redazione de l’Immediato,

vi scrivo in merito a un vostro articolo pubblicato di recente che tratta questioni legate alla criminalità organizzata. In quel contesto, viene riportato il nome della mia attività, Autoscuola Principe, associandoli presunti legami con ambienti mafiosi.

Tale associazione è del tutto falsa, infondata e gravemente lesiva della mia reputazione personale e professionale. Non ho mai avuto alcun legame diretto o indiretto con contesti criminali, e la mia scelta di trasferire l’attività è stata dettata da motivazioni che nulla hanno a che vedere con quanto insinuato nell’articolo.

Chiedo pertanto con la massima urgenza:

la rimozione immediata del nome dell’autoscuola dal suddetto articolo;

In difetto, mi riservo di adire le vie legali per la tutela della mia attività.

Confidando in un vostro pronto riscontro, porgo distinti saluti

Paolo Prencipe, titolare dell’autoscuola Prencipe

L’articolo in questione riportava pedissequamente le rivelazioni del collaboratore di giustizia, Matteo Lauriola contenute nei verbali delle dichiarazioni rese alla Direzione distrettuale antimafia di Bari. La vicenda è inoltre emersa nell’ordinanza cautelare “Mari e Monti”. In entrambi i casi l’autoscuola è sempre stata indicata in qualità di vittima.