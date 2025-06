Nuovi servizi e prestazioni più rapide per i pazienti diabetici di Manfredonia. A partire da giovedì 6 giugno, nel distretto sanitario della città sarà attiva l’agenda della dottoressa Lauriola, con l’introduzione di 6 ore settimanali aggiuntive dedicate alla diabetologia. Un risultato significativo che mira a potenziare l’offerta sanitaria e a rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dell’utenza.

La decisione arriva dopo un confronto diretto tra la direzione del distretto e la Commissione Straordinaria della Salute del Comune di Manfredonia, impegnata da mesi in un’attività di ascolto e analisi delle criticità legate all’accesso alle cure. La notizia è accompagnata dalla conferma della proroga del contratto del dottor Sgarro, medico in pensione, che continuerà a garantire il suo contributo all’interno della struttura. Due interventi concreti che, insieme, consentiranno di abbattere le liste d’attesa, migliorando i tempi di presa in carico dei pazienti.

Riguardo al servizio odontoiatrico, nonostante i lavori edilizi in corso nella sede del presidio di Manfredonia, resta garantita la possibilità di prenotare visite pubbliche anche presso gli ambulatori degli altri distretti sanitari della provincia di Foggia. Ogni cittadino, infatti, ha pieno diritto a usufruire di tali prestazioni, anche fuori dal proprio comune di residenza.

“La collaborazione tra istituzioni, direzione distrettuale e ospedale sta dimostrando di essere un modello virtuoso per ottenere risultati tangibili e duraturi”, sottolineano i membri della Commissione, ribadendo l’intenzione di proseguire lungo un percorso improntato alla trasparenza e alla concretezza. L’obiettivo resta quello di riportare fiducia e qualità nei servizi sanitari locali.

I componenti della Commissione: Maria D’Ambrosio, Alfredo De Luca, Ugo Galli, Paola Leone, Giuseppe Marasco, Michelina Quitadamo, Daniele Spano, Antonio Tasso, Gianluca Totaro.