Una nuova residenza artistica internazionale unisce la Puglia e l’arcipelago delle Isole del Canale grazie alla collaborazione tra ArtHouse Jersey, Guernsey Arts e Puglia Culture. Il progetto, dal titolo Channel Island, coinvolge sei artisti – tre pugliesi e tre britannici – in un percorso di co-creazione e scambio culturale tra Italia e Regno Unito.

La residenza si articola in tre momenti principali: Giugno 2025, prima sessione a Jersey, nelle Isole del Canale; Agosto 2025, seconda sessione in Puglia, presso le Isole Tremiti, in occasione del Tremiti Music Festival promosso da Puglia Culture nell’ambito di Puglia Sounds; Dicembre 2025, restituzione finale e presentazione pubblica dei lavori co-creati a Jersey e Guernsey.

I sei artisti avranno la possibilità di visitare insieme le rispettive regioni e lavorare fianco a fianco per sviluppare un progetto co-creato.

Gli artisti partecipanti alla residenza sono: Alberto Curci danzatore e coreografo trapiantato in Germania, Mariangela Conte regista e attrice del Teatro della Polvere e Pasquale “Oa” Pilone visual artist del Collettivo Mediante, tutti della provincia di Foggia. Per le Isole del Canale: Emily Linane musicista e compositrice di Guernsey, Oliver Le Gresley danzatore e scultore e Katie Bastiman poeta e musicista, entrambi di Jersey.

La cooperazione tra Puglia e Isole del Canale nasce nel 2024, in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città a Bruxelles, dove gli uffici regionali hanno promosso congiuntamente un panel sullo sviluppo economico sostenibile. Da lì è nata la volontà di approfondire il dialogo attraverso iniziative culturali condivise.

Channel Island valorizza le affinità tra le due regioni: l’identità insulare e costiera, le lingue minoritarie, il patrimonio medievale normanno e una ricca stratificazione storica e archeologica. Questi elementi saranno fonte di ispirazione per le opere prodotte durante le residenze.

Il progetto è sostenuto da: Regione delle Isole del Canale (UK), ArtHouse Jersey, Guernsey Arts, Puglia Culture e Regione Puglia.