Alle 3.50 del mattino del 3 giugno 2014 un forte boato sveglia parte del centro cittadino di Foggia. Per una fuga di gas crolla una palazzina di via De Amicis al civico 22. Nella tragedia perdono la vita una giovane coppia di coniugi, Giuseppina Fiore e Luigi Veneziano che con il loro corpi fanno da scudo al loro bambino di pochi anni, Salvatore. Nei giorni seguenti morirà anche uno dei quattro feriti coinvolti, Antonio Morelli.

Domani sul luogo della tragedia alle 9,30 sarà deposta dalla sindaca, Maria Aida Episcopo una corona di alloro in ricordo delle vittime. Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle autorità civili e militari cittadine e i parenti delle vittime.