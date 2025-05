Foggia ricorda il concittadino Luigi Pinto la più giovane delle vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia avvenuta alle 10.12 del 28 maggio del 1974 quando, durante una manifestazione antifascista venne fatta esplodere una bomba nascosta in un contenitore della spazzatura. Tra i manifestanti c’era anche il docente venticinquenne foggiano, Luigi Pinto che, dopo cinque giorni di agonia, spirò il primo giugno.

Domani, domenica 1 giugno, ricorre il 51esimo anniversario della morte e per ricordare lui, la più giovane delle 8 vittime di quell’attentato che sconvolse l’intera nazione, la sindaca di Foggia, alla presenza delle autorità civili e militari, deporrà una corona d’alloro vicino al monumento che lo ricorda. “La cultura della memoria deve guidare tutti coloro che rivestono ruoli istituzionali. Per questo è doveroso non dimenticare un giovane docente foggiano che, in un periodo oscuro della storia d’Italia, è morto solo perché, insieme a tante altre persone, manifestava in piazza in modo pacifico e democratico – ha sottolineato la prima cittadina Maria Aida Episcopo – Un esempio di passione civile che mai come in questo momento deve essere portato a conoscenza delle nuove generazioni”.

“A 51 anni dalla strage fascista di piazza della Loggia Brescia, nessun tentativo di rimescolare la storia con verità di comodo ad uso e consumo della realtà del momento”, sottolinea Paolo Pinto fratello di Luigi che ricorda le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio del 28 Maggio: “vincere i terrorismi di quel decennio e sventare piani eversivi è stato un percorso difficile e travagliato, pagato con il sangue di tanti innocenti”. “Le società senza ricordi – conclude Paolo Pinto – sono destinate a commettere gli stessi errori”. (Ansa)