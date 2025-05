Questa mattina è stato eseguito un sopralluogo sul cantiere PNRR della scuola secondaria di primo grado ‘Giovanni Bovio’, alla presenza della dirigente Milena Sabrina Mancini, degli assessori all’istruzione, formazione e manutenzione scolastica Domenico Di Molfetta e all’urbanistica, LLPP e rigenerazione urbana Giuseppe Galasso e del RUP Maria Tina Morra, del Direttore Lavori e progettista RTP Tekna Project di Caripe (AV) e dell’appaltatore EDIL COSTRUZIONI srl (Stornarella).

I lavori, originariamente finanziati nel Programma regionale edilizia scolastica 2018-19, sono successivamente confluiti nel PNRR nella misura di 5 milioni di euro, a cui si sommano ulteriori 1.75 milioni di euro provenienti dal conto termico e 550mila euro di fondi comunali aggiunti nei mesi scorsi per fronteggiare sopravvenienze impreviste in fase di progetto, per un costo totale di 7.3 milioni di euro.

Si tratta di lavori particolarmente complessi che hanno evidenziato criticità sin dall’inizio risalente al 10 novembre 2022, con lenecessità sopravvenute di ricollocare parte dell’utenza scolastica presso altri plessi (l’Istituto Maria Regina) e risolvere problematiche strutturali rinvenute sulle fondazioni, impreviste rispetto al quadro conoscitivo noto in fase di progettazione.

“A settembre gli studenti della scuola Bovio potranno disporre della palestra grande, completamente riqualificata e pronta all’uso già da questi ultimi giorni dell’anno scolastico che volge al termine”, dichiarano Di Molfetta e Galasso. Si tratta, aggiungono, del “frutto di un importante lavoro svolto in questi mesi da maestranze e tecnici preposti, in stretta collaborazione con la dirigente scolastica, finalizzato a dare concretezza e risultati ad una progettualità complessa che ha riservato imprevisti di non facile gestione, ai quali l’amministrazione comunale ha prontamente fronteggiato con 550mila euro di risorse aggiuntive.Il progetto”, aggiungono gli assessori, “pensato per traguardare un adeguamento sismico con efficientamento impiantistico e energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell’intero plesso, vede attualmente in corso di esecuzione nuove aule in quello che viene identificato il blocco C, e la riqualificazione della palestra piccola, di cui si prevede l’ultimazione entro fine anno. A seguire i lavori sul blocco A per poi finire con auditorium e biblioteca entro giugno 2026” il cronoprogramma fissato.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a chiudere i lavori sula palestra grande, circostanza che permetterà agli oltre 600 alunni della Bovio di poter tornare a praticare sport nell’orario scolastico con il giusto confort in un ambiente confortevole, rinnovato e accogliente” la loro conclusione.

La scuola Bovio costituisce un importante riferimento per le numerose famiglie del quartiere e dell’intera città, e con il completamento dei lavori e la rimozione totale del cantiere entro il prossimo anno 2026, si potrà consentire l’uso delle infrastrutture sportive anche in orari extrascolastici, oggi non ancora consentibile proprio per la presenza del cantiere.