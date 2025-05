Vieste Estate 2025. Si parte il 1° giugno con la Vieste en Rose, la rassegna dedicata ai vini rosati. L’epilogo a settembre con la Vieste in Love. In mezzo tanti altri eventi che animeranno la stagione estiva, con un programma ampio e articolato che spazia tra cultura, musica, sport e intrattenimento. A fine luglio Il Libro Possibile, quasi una settimana di incontri con i big della letteratura, del giornalismo e della cultura.

Un calendario pensato per valorizzare l’identità del territorio e offrire esperienze di qualità a cittadini e visitatori. Tanta cultura con le mostre di Steve McCurry e Jeff Koons; i concerti musicali (Nek, Patti Pravo, The Colors, Fabri Fibra); lo sport con il Motosurf, il Triathlon, il volley; la musica classica, la Settimana dell’Olio, FestAmbiente Sud e tanti altri eventi. Questa mattina a Foggia presso Palazzo Dogana, la conferenza stampa per presentare il cartellone alla presenza del sindaco Giuseppe Nobiletti e degli assessori Graziamaria Starace, Gaetano Desimio e Gaetano Paglialonga.

“Vieste si candida a riconfermare i numeri degli ultimi anni con gli oltre due milioni di turisti presenti ai quali offrire non solo mare e sole. Un investimento importante reso possibile grazie agli introiti della tassa di soggiorno. Poche risorse dalla Regione Puglia, nonostante siamo la capitale indiscussa del turismo regionale”.