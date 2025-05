Una vasta operazione per il recupero di mezzi agricoli rubati e riciclati è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Tricarico (Matera) nelle province di Foggia, Avellino, Benevento, Lecce e Cosenza, su delega della provincia di Foggia, in collaborazione con l’Arma territoriale e con lo squadrone Cacciatori Carabinieri di Puglia. Sono state effettuate numerose perquisizioni, condotte contemporaneamente in 22 aziende agricole ubicate in Puglia, Campania e Calabria, con l’obiettivo di rinvenire mezzi ed attrezzature di provenienza illecita, successivamente reimmatricolati e poi rivenduti.

L’operazione ha portato al recupero di 25 mezzi di cui 15 trattori, tre autocarri, tre rimorchi agricoli, tre macchine operatrici ed un furgone, per un valore complessivo stimato in circa 1.350.000 euro. Le indagini sono iniziate nel gennaio 2024 e hanno messo in luce l’esistenza di sistema illecito basato sul furto e sulla ricettazione di veicoli agricoli. Già l’anno scorso, a luglio, le investigazioni avevano portato al sequestro di ben 27 mezzi (20 trattori, due autocarri, due autovetture, un carroattrezzi e due rimorchi agricoli), rubati nelle province di Campobasso, Matera, Padova e Foggia. Dopo questa scoperta, gli approfondimenti investigativi si sono concentrati sui mezzi e sul materiale sequestrato.

Tra gli indagati risulta la presenza di un dipendente della Motorizzazione di Foggia che avrebbe agevolato le operazioni di nuova immatricolazione dei veicoli e dei trattori rubati. Con l’attività di oggi, è stato individuato un altro mercato parallelo e illegale di mezzi agricoli, operante in diverse realtà territoriali del Mezzogiorno e alimentato da sistematiche pratiche illecite. L’operazione è stata condotta simultaneamente nelle varie località, ha coinvolto circa 100 carabinieri e lo squadrone eliportato Cacciatori Puglia, reparto d’élite dell’Arma istituito nel 2018 e composto da militari altamente specializzati, idonei ad operare nelle aree più impervie e difficilmente accessibili del territorio. (Nfr/Adnkronos)