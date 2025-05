È scontro aperto tra il consigliere regionale e vice coordinatore della Lega Napoleone Cera e il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, dopo le polemiche sui presunti tagli ai fondi per la manutenzione delle strade provinciali, che secondo Nobiletti sarebbero stati “dirottati” sul progetto del Ponte sullo Stretto. Una ricostruzione che Cera definisce “scenografica e infondata”, puntando invece il dito contro l’incapacità dell’ente provinciale di spendere le risorse già disponibili.

“I fondi ci sono, ma la Provincia non li ha utilizzati”

Nel comunicato diffuso oggi, Cera precisa che nessuna risorsa prevista per la viabilità provinciale è stata spostata per finanziare il Ponte sullo Stretto: “I fondi per quell’opera provengono esclusivamente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione delle amministrazioni centrali”, sottolinea, citando le comunicazioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture.

Al contrario, spiega, i dati dimostrano che gran parte dei fondi assegnati alla manutenzione stradale sono rimasti inutilizzati, anche nella Provincia di Foggia. Cita il DM 141/2022, che prevedeva 500 milioni di euro per le strade provinciali, dei quali solo 144 milioni sono stati richiesti. “Ben 356 milioni sono rimasti fermi, il 72% del totale”, attacca. Analoga situazione per il DM 394/2021: su 250 milioni, solo 97,5 milioni sono stati impiegati. “Numeri che parlano chiaro: le risorse ci sono, ma non vengono spese”.

“Il Governo premia chi sa spendere, non chi grida al complotto”

Cera difende l’operato del governo Meloni, che – sostiene – ha deciso di legare i fondi alla rendicontazione puntuale degli interventi, premiando gli enti più efficienti. “Non più soldi a pioggia o anticipi senza controlli. Chi sa progettare e realizzare, viene sostenuto. Chi non è in grado, resti indietro”.

Una frecciata diretta al presidente Nobiletti, accusato di voler scaricare le proprie responsabilità su Roma, invece di ammettere i fallimenti amministrativi della Provincia. “Se le strade della Capitanata non si sistemano, non è colpa del Governo ma della scarsa capacità di progettazione e gestione dell’ente provinciale”, dichiara Cera.

“Se Nobiletti vuole dimettersi, lo faccia per la crisi politica”

Il consigliere leghista non si limita alla polemica tecnica e affonda anche sul piano politico: “Se il presidente Nobiletti vuole davvero consegnare la fascia tricolore al ministro Salvini, che lo faccia – ma per il motivo corretto: perché non ha più una maggioranza e sta cercando di mascherare un fallimento amministrativo dietro una polemica strumentale”.

“I cittadini foggiani chiedono strade sicure, non teatrini politici”, conclude Cera. “Chi non è in grado di garantire risultati concreti farebbe bene a farsi da parte. La Capitanata merita competenza e responsabilità, non accuse infondate e passerelle mediatiche”.