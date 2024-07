“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Victor De Lucia che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo”. Lo riporta il club rossonero.

De Lucia, portiere classe 1996 nato a Maddaloni (CE), cresce calcisticamente nelle giovanili del Fondi e del Parma. Nel 2014 approda nella serie cadetta con il Frosinone. Nella stagione successiva passa nelle fila del Latina. Da gennaio 2016 breve parentesi in serie D dove veste i colori del Taranto. Nel 2016/2017 passa in serie C con il Catanzaro. Un anno dopo torna in serie B con la maglia del Bari. Successivamente, milita tra i professionisti con la casacca della Feralpisaló, del Frosinone e della Virtus Entella. Nella sua carriera ha totalizzato 254 presenze.

Queste le prime parole del nuovo portiere rossonero: “Arrivare a Foggia significa molto per me. Questo club ha una tradizione importante e sono felice di farne parte. Sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di lavorare con lo staff tecnico per crescere insieme”.