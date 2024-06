In un’affollata conferenza stampa, è stato presentato al porto turistico-marina resort di Bisceglie, il programma dell’Estate in Blu 2024, il ricco cartellone di eventi estivi organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con partner come Universo Salute – Opera Don Uva, Confcommercio Bisceglie, Teatro Pubblico Pugliese, Bisceglie Approdi, Pro Loco e tantissime realtà attive sul territorio.

Tra gli appuntamenti clou dell’estate, spicca anche quest’anno il Premio Nazionale Don Uva, già caratterizzato dal particolare successo dell’edizione ’23.

Alla presenza del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e degli Assessori comunali Emilia Tota, Maurizio Di Pinto e Onofrio Musco, è stato ufficializzato il cast del prestigioso evento, che sarà condotto dai giornalisti Safiria Leccese (Mediaset) e Alfredo Nolasco (Direttore artistico dell’evento). Nel cast, tra gli altri, Matilde Brandi (reduce dal successo dell’Isola dei Famosi) con il corpo di ballo “Tersicore Danza” di Foggia, l’attrice Rosalia Porcaro, la cantante Mariella Nava, le incursioni musicali di una band d’eccezione come i Papik. Altri nomi, a cui andranno riconoscimenti, verranno comunicati nei prossimi giorni.

La 4a edizione del Premio Nazionale Don Uva, organizzato da Universo Salute/Gruppo Telesforo, è in programma sabato 14 settembre, alle ore 20.30, presso il Piazzale della Basilica San Giuseppe, a Bisceglie.

Tra le novità dell’edizione 2024, la realizzazione della trasmissione “Aspettando il Premio Don Uva” dedicata alle anticipazioni sull’importante kermesse, con interviste ad ospiti e protagonisti.

“Questo calendario, che va migliorandosi di anno in anno, è un esempio di come la nostra città sappia animarsi anche durante i mesi estivi, offrendo ai cittadini e ai turisti una vasta gamma di eventi e appuntamenti di alta qualità”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Tra gli eventi più attesi e di grande rilievo – ha sottolineato – evidenziamo anche quest’anno il Premio Don Uva, che per il suo prestigio e la caratura degli ospiti che lo caratterizzano, rappresenta un valore aggiunto per il nostro cartellone estivo e, ormai, un motivo di orgoglio per tutta la Città. Un ringraziamento caloroso va al Gruppo Telesforo, agli organizzatori di Universo Salute – Opera Don Uva, al Direttore artistico Alfredo Nolasco e a tutti i partner dell’evento”.