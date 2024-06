Si conclude ufficialmente oggi la campagna elettorale del candidato sindaco Angelo Masucci, in vista del turno di ballottaggio previsto per domenica 23 e lunedì 24 giugno, che decreterà il prossimo sindaco di San Severo.

L’evento finale sarà arricchito dalla presenza di importanti figure politiche che hanno scelto di sostenere la candidatura di Angelo Masucci. Parteciperanno il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio e il neo eurodeputato già sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Concludiamo questa avvincente campagna elettorale – spiega il candidato Masucci – con un gruppo nutrito di amici politici che hanno scelto di sostenere con forza la mia candidatura a sindaco di San Severo. La loro costante presenza certifica la nostra solidità e coesione fidato su valori comuni, il nostro percorso, il senso della scelta del ‘programma condiviso’, la grande coerenza di questi mesi e l’impronta nuova e coraggiosa che vogliamo dare alla città. Non occorrono idee astrette ma la prerogativa principale è la concretezza e per farlo serve partire dal ‘basso’ ossia dall’ascolto attivo ed dal dialogo con tutta la comunità locale, senza nessuna distinzione”.

“Rivolgo – conclude il candidato sindaco – un ultimo appello anche ai miei concittadini sull’importanza del voto: non perdiamo questa grande occasione per rilanciare la città. La nostra partecipazione alle urne non è solo un diritto, ma un dovere verso noi stessi e verso le future generazioni. Votare significa far sentire la propria voce, scegliere e contribuire alla costruzione di una San Severo migliore, propositiva, attrattiva e più inclusiva. È un momento cruciale per la nostra comunità; abbiamo l’opportunità di scegliere il nostro futuro. Non lo sciupiamo”.